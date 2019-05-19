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İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek bomba isim!

İşte Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek bomba isim!

Siyah beyazlı ekibin, bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu ile anlaştığı öne sürüldü.

Gelecek hafta ligde oynanacak son maçla birlikte Şenol Güneş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmalarına hız veriliyor. En ciddi aday olan Mircea Lucescu ile Beşiktaş Yönetimi prensip anlaşmasına varmıştı.

Bu hafta iş bitiyor

Başkan Fikret Orman'ın çok istediği Rumen çalıştırıcı ile önümüzdeki hafta görüşerek işi bitireceği öğrenildi. Rumen hocayla yapılan anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtilirken, Luce'nin yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağı kaydedildi.

Şenol Güneş'in yerine gelecek isim...

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine hoca arayışlarını sürdürüyor. 

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