HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

2019 fitre ücreti kaç para Diyanet kimlere fitre verilmez?

2019 fitre ücreti kaç para Diyanet kimlere fitre verilmez?

2019 yılı fitre miktarı belirlendi. Diyanetin belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için 23 lira oldu. Oruç fidyesi de her gün için bu rakam üzerinden hesaplanıp verilecek. Peki fitre kimlere verilir kimlere verilmez, aile üyelerine fitre verilebilir mi? İşte ramazan fitresine ilişkin bilgiler;

2019 yılında fitre ne kadar oldu? Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olan fitre rakamları Diyanet tarafından belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasında 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu açıkladı.

Fitre nedir:  “Fıtr” kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir. “Fıtır sadakası”, Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.

Fitre kimlere verilir? : Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.

FİTRE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR: Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR: Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

– Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
– Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
– Müslüman olmayanlara,
– Karı-koca birbirlerine zekât veremez.

GEÇEN YIL FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL
2012 yılında: 8,5 TL
2013 yılında: 9.5 TL
2014 yılında: 10 TL
2015 yılında: 11.5 TL
2016 yılında: 15 TL
2017 yılında: 16 TL
2018 yılında: 19 TL

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu açıkladı! 23 Haziran'da yeni tedbirler alacağız
Ekrem İmamoğlu açıkladı! 23 Haziran'da yeni tedbirler alacağız
Başakşehir’den Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!
Başakşehir’den Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!
Teknik adam Ersun Yanal'dan Oğuz Kağan sürprizi!
Teknik adam Ersun Yanal'dan Oğuz Kağan sürprizi!
İstanbul'da 19 Mayıs sürprizi! Bugün ücretsiz
İstanbul'da 19 Mayıs sürprizi! Bugün ücretsiz
İYİ Parti il başkanlarını İstanbul'da topluyorpo! İmamoğlu da katılacak
İYİ Parti il başkanlarını İstanbul'da topluyorpo! İmamoğlu da katılacak
Abdurrahman Dilipak'tan bomba eleştiri: Geçen seçimde giden gitti
Abdurrahman Dilipak'tan bomba eleştiri: Geçen seçimde giden gitti
ÖNCEKİ HABERLER
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
Yarın okullar tatil mi 20 Mayıs tatil açıklaması MEB yeni bilgi
Yarın okullar tatil mi 20 Mayıs tatil açıklaması MEB yeni bilgi
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları kısa resimli 19 Mayıs Atatürk sözleri
19 Mayıs mesajları kısa resimli 19 Mayıs Atatürk sözleri
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
Yorumlar