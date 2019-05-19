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Teknik adam Ersun Yanal'dan Oğuz Kağan sürprizi!

Teknik adam Ersun Yanal'dan Oğuz Kağan sürprizi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Erzurumspor maçında Oğuz Kağan Güçtekin'i oynatmayı planlıyor.

Ersun Yanal, Erzurum maçında Eljif ve M.Topal'ın yokluğunda orta sahayı Jailson, M.Ekici ve Tolgay'dan kurmayı planlıyor.

"İkinci yarıda seni oynatabilirim"

Ancak bu isimlerin dışında genç Oğuz Kağan'a hazır olması konusunda direktif verdi. Yanal; genç isme, "Skorun ve oyunun durumuna göre ikinci yarıda seni oynatabilirim" dedi.

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