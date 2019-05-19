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Bakan Fatih Dönmez açıkladı! 1,1 milyar liralık yatırım müjdesi!

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! 1,1 milyar liralık yatırım müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl 1,1 milyar liralık doğal gaz şebeke yatırımı yaparak, 1 milyon yeni aboneyi daha doğal gaz ile tanıştıracağız." dedi.

Gazbir-Gazmer'in düzenlediği iftar programında konuşan Dönmez, yoğun ve istikrarlı çalışmayla doğal gaz abone sayısının 15 milyonun üzerine çıktığını ve bugün 65 milyon civarında vatandaşın doğal gaza eriştiğini belirtti. 

Dönmez, "Doğal gaz arama ve üretimi kadar önemli olan diğer bir hedefimiz ise doğal gaz konforunu istisnasız milletimizin tamamına bu hizmeti götürmektir. Bu hedefimiz kapsamında geçen yıl 81 ilimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık." ifadelerini kullandı. 

Doğal gaz dağıtım piyasasında sektör adına başarılı işlere imza atan Gazbir-Gazmer'in, ürün ve iş gücü niteliğinin artırıldığı bir doğal gaz piyasasının oluşturulması adına önemli bir rol ifa ettiğini kaydeden Dönmez, "Bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmaları da hem doğal gaz piyasasının yetkinliğinin artması hem de vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin daha da iyileştirilmesi açısından güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.

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