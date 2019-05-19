S-400'ler ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin teslimatıyla ilgili "S-400 sisteminin teslimi Temmuz ayından erkene çekilecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sisteminin sözleşmesinin imzalandığını, bir pürüz olmadığını, hatta Temmuz olarak duyurulan teslim tarihinin de öne çekildiğini belirtti.

"S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu"

S-400'le ilgili konuyu bitirdik. Bizim geri adım atmak gibi bir şeyimiz sözkonusu değil. Anlaşmamız Temmuz itibarıyla S-400'lerin bize teslimiydi. Bunu belki de öne çekecekler. Bir savunma sistemidir, taarruz sistemi değildir. Size taarruz varsa bunun karşısında S-400 devreye girer sizi savunmaya alır. Güçlü bir menzili vardır. Bu noktada ödeme planları itibarıyla Rusya Federasyonu bunu bize çok uygun şartlarda vermiştir. S-400'den sonra bir de S-500 sözkonusu. Yine ortak üretim sözkonusu olacak.

"Çıkartabiliyorsan biz patriotta alalım"

Biz sizden Patriotları Obama döneminde istedik dedim. Obama bize 'kongre müsaade etmiyor' dedi. Sayın Trump'a 'Bu işin önünü kesen sayın Obama oldu' dedik. Sen kongreden çıkartabiliyorsan biz patriotta alalım. Hem S-400'müz hem Patriotumuz olsun. F-35'te ise 5 taneyi bizim generalimize ve pilotlarımıza teslim ettiler.

"Er ya da geç F-35'leri alacağız"

Amerika'da şu anda onlar. Simülatörleri teslim etmediler. Aparatlar buraya gelmedikten sonra 7 milyar dolarlık oraya parça üretimimiz var. Ben biraz bize naz yapıyorlar, orta sahada top çeviriyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim, er ya da geç F-35'leri teslim alacağız, aparatları da teslim alacağız. S-400'lerde inşallah ülkemize gelecek.