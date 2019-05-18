Canan Kaftancıoğlu Murat Boz'un rekor bağışı sonrası ilk kez konuştu
Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla başlattığı bağış kampanyasına 100 bin TL para yatıran Murat Boz hakkında konuştu.
23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri için partiler bu sefer hazineden yardım alamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi de, bu sebepten dolayı bir yardım kampanyası başlattı. Ünlü isimlerin destek olduğu bu kampanyada en çok konuşulan isim ise Murat Boz oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, referandum sürecinde 'Evet' dediği halde kendilerine bağış yapan Boz hakkında konuştu.
Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin bağış kampanyası ile ilgili olarak, "İlk gün 5 milyon TL gibi bir rakam toplandı. Kampanya bittiğinde şeffaf bir süreç olarak yöneteceğiz." dedi.
Murat Boz'un kendi onayı ile paylaşıldı: Ayrıca kampanyaya destek olan Murat Boz'un, adının duyulmasını istemediği gerek magazin gündeminde gerekse bağış kampanyasında sıklıkla gündeme geliyordu. Kaftancıoğlu, bu olaya ise şu şekilde yanıt verdi: Tam tersine, Murat Boz'un kendi onayı ile paylaşıldı o bilgi. Hep de böyle olacak…
Peki ne olmuştu?
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, "Çok ünlü bir kişi daha ilk günden 100 bin TL bağış yaptı. O ünlü sanatçımıza, 100 bin TL'yi iade ettik. 54 bin 566 lirayı tekrar yatırdı, geri kalanı ise annesi adına bağışladı" ifadelerini kullanmıştı.