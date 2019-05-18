Canan Kaftancıoğlu Murat Boz'un rekor bağışı sonrası ilk kez konuştu

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri için partiler bu sefer hazineden yardım alamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi de, bu sebepten dolayı bir yardım kampanyası başlattı. Ünlü isimlerin destek olduğu bu kampanyada en çok konuşulan isim ise Murat Boz oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, referandum sürecinde 'Evet' dediği halde kendilerine bağış yapan Boz hakkında konuştu.