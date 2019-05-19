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Sosyal çevre ilişkileri yüksek Kova Burcu 20-26 Mayıs 2019 Hande Kazanova

Sosyal çevre ilişkileri yüksek Kova Burcu 20-26 Mayıs 2019 Hande Kazanova

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı. 20-26 Mayıs haftasında Kova burcunu neler bekliyor? Çarşamba gününden sonra dinlenmeye vakit bulacaksınız. Salı günü, Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek.

Sosyal çevre ilişkilerinizin yüksek olduğu haftalardan bir tanesi olacak. Bu demek oluyor ki arkadaşlarınızla buluşacaksınız ya da sosyal çevrelerde aktiviteler ve davetlerde bulunabilirsiniz. Kafanızı dinlemek isterken  kendinizi çok da hızlı olaylar içerisinde bulabilirsiniz sevgili Kova’lar.

Çarşamba gününden sonra dinlenmeye vakit bulacaksınız. Salı günü, Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek. Kova ve yükselen Kova’lar için aşk zamanı başlıyor. Keyifle, aşkla ve mutlulukla ilerleyeceğiniz bir dönem olacak. Çocukla ilgili konu ve olaylar hızlanabilir.

Çarşamba günü ev ve aile alanlarınız için yapmanız gereken işlerinizi kolaylıkla halledeceksiniz. Perşembe ve cumartesi günleri fikirlerinize dikkat etmelisiniz. Hayata karşı birazcık olumsuz yaklaşıyor olabilirsiniz. Beklenmedik korku ve endişeler sizi geri planda tutan birtakım sebeplerin hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Bu dönemde çözmeniz gereken konuları geri plana atmayın. Güzel bir hafta diliyorum.

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