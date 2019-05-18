Trabzonspor - Beşiktaş maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş'ın sezonu ilk ikide bitirme şansı kalmadı.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini 53. dakikada Filip Novak ve 77. dakikada Yusuf Yazıcı atarken Beşiktaş'ın sayısını 74. dakikada Kagawa kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 60'a çıkardı. Beşiktaş ise 62 puanda kaldı. Böylece Beşiktaş'ın sezonu ilk ikide bitirme şansı kalmadı. Ligin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

TRABZONSPOR: 2-1 :BEŞİKTAŞ

91' Sarı Kart José Ernesto Sosa

91' Vahid Amiri gördüğü sart kartla ligin son haftasında cezalı duruma düştü.

91' Trabzonspor'da Vahid Amiri, Atiba'ya arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi

88' Oyuncu Değişikliği Güven Yalçın Jeremain Lens

87' Oyuncu Değişikliği Abdulkadir Parmak Vahid Amiri

86' Yoğun bir tempoda oynanan maçın son dakikalarna girilirken iki takımda da yorgunluk belirtileri gözleniyor. Abdulkadir Parmak topsuz alanda bir sakatlık yaşıyor.

85' Trabzonspor yine dört kişiyle kontra atağa çıktı. Yusuf'tan pası alan Abdülkadir Ömür ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

85' Trabzonspor'da Hugo Rodallega yerini Caleb Ekuban'a bıraktı

82' Trabzonspor'da Ekuban kenara geldi. Birazdan bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek.

80' VAR hakemleri Burak'ın ofsayt pozisyonunda olup olmadığını kontrol etti ve önde olduğu anlaşılınca oyun endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.

79' Güven Yalçın'ın derinlemesine pasıyla ceza alanına giren Burak YIlmaz, Hüseyin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Penaltı beklentileri vardı ancak öncesinde Burak için ofsayt bayrağı kalktı.

77 GOL! Yusuf Yazıcı müthiş attı! Trabzonspor öne geçiyor

74' GOL Beşiktaş'ın çok adamla yüklendiği dakikada Kagawa'nın pasıyla ceza alanına sokulan Ljajic, vuruş imkanı bulamayınca topu tekrar Japon oyuncunun önüne bıraktı. Kagawa da düşerken yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1

72' Defans arkasına atılan topa Rodallega hareketlenmek istedi. Isimat-Mirin onu faulle durdurunca sarı kart gördü.

70' Beşiktaş rakip yarı alanda boşluk arıyor ancak Trabzonspor savunması iyi kapanıyor.

69' Zorlu maçta son 20 dakika... Trabzonspor'un üstünlüğü sürerken Beşiktaş da beraberlik için baskı kurmaya çalışıyor.

67' Oyun zaman zaman geriliyor. Trabzonspor tribünleri çalan ve çalmayan düdükler sonrası tepki göstermeye başladı.

66' Nwakaeme sol çaprazdan içeri girdi ve son çizgiye indi ancak Beşiktaş savunması son anda araya girerek kendisine vuruş imkanı tanımadı.

64' Trabzonspor bu anlarda kontrolü rakibine bıraktı. Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşme düşüncesinde.

61' KARIUS ÇIKARDI! Sol taç çizgisi önünde topla buluşan Abdulkadir Ömür rakiplerinden sıyrıldı ve çaprazdan müthiş vurdu, kaleci Karius topu son anda kornere çeldi.

60' Maçta son yarım saatlik dilime Trabzonspor'un üstünlüğüyle giriliyor.

59' YİNE UĞURCAN! Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası topu alan Güven'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan direk dibinde iki hamlede topu kontrol etti.

58' GOL sonrası oyunun temposu da yükseldi. İki takım da kontrollü oyundan daha hücum ağırlıklı bir oyuna döndü.

57' Topsuz alanda sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün tedavisi için oyun duraklıyor

56' Beşiktaş'ta Quaresma GOL sonrası kanat değiştirdi. Portekizli oyuncu sol kanattan yaptığı ortalarla Trabzonspor savunmasını zorluyor.

54' İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş ani bir atakta golü kalesinde gördü.

53' Trabzonspor'un sol beki Filip Novak bu sezonki 5. golünü kaydetti.

53' GOL Abdülkadir Ömür müthiş sürdüğü topla sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, arka direkteki Novak şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0

49' Trabzonspor ceza alanının dışında topla ilerlemek isteyen Rodallega, Fırat Aydınus'la çarpıştı. Bu pozisyon sonrası ortalık bir an için gerildi.

48' KAFA! Sol kanattan Nwakaeme'nin ortaladığı topa kale alanı içinde Rodallega kafayı vurdu, yandan aut...

D.A. İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

47' Burak Yılmaz'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

46' Adriano sağ kanattan ceza alanına girmek isterken Yusuf Yazıcı'nın faulüyle yerde kaldı. Beşiktaş ceza alanının hemen dışından, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

43' Beşiktaş'ta Teknik Dİrektör Şenol Güneş stresli görünüyor. Siyah-beyazlı ekip maçın başından bu yana rakibinin baskısına karşılık vermekte zorlanıyor.

41' KAÇTI! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Ljajic'in kale alanına doğru çıkardığı topa Burak Yılmaz dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan mutlak golü önledi.

40' İlk yarıda son bölüme girilirken tempo giderek artıyor. İki takım da açık bir futbol oynamayı tercih ediyor.

39' Sakatlık nedeniyle bir süredir oyun duraklıyor. Futbolcular bu boşluktan yararlanarak hocalarından taktik alıyır.

37' VURUŞ! Trabzonspor nefis paslaşmalarla etkili geldi. Son olarak ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

36' Beşiktaş savunması topu Burak Yılmaz ve diğer hücum oyuncularıyla buluşturmakta zorlanıyor.

26' Beşiktaş savunması yine topu ileri taşımakta zorlanıyor. Top kayıplarının sayısı bir hayli fazla.

25' Orta sahadan gönderilen derinlemesine pasla savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı soldan içeri girip vuruşunu yaptı, direkten dönen top sonrası ilk pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

24' Tempo bu dakikalarda bir hayli arttı. Karşılıklı ataklarla iki takım da GOL arıyor.

23' Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışına açılan topa Caner Erkin gelişine voleyi vurdu, kaleye doğru giden top savunmadan sekip kornere çıktı.

22' Hüseyin'in tedavisi saha içinde devam ederken teknik direktörler de bu fırsattan istifade oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

21' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen topu uzaklaştırmak isterken arka adalesinden bir sakatlık yaşadı. Oyun, onun tedavisi için duraklıyor.

18' Trabzonspor şu ana dek topla oynama oranlarında rakibine %65'e %35'lik üstünlük sağladı.

17' NET FIRSAT! Ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin nefis hareketler sonrası geriye çıkardığı topa Sosa vurdu, kale önündeki Yusuf'un dokunduğu top üstten auta çıktı.

17' Beşiktaş savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Nwakaeme ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı, yerden giden top kaleci Karius'ta kaldı.

15' Trabzonspor yine çok adamla yüklendi. Sol kanattan Abdülkadir'in ortaladığı topu arka direkte savunma uzaklaştırdı. Güven'den seken topa Trabzonsporluların penaltı itirazı oldu ancak el doğal konumda olduğundan hakem devam dedi.

7' Sağ kanatta buluştuğu topla içeriye kat etmek isteyen Abdulkadir Ömür, Mirin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Trabzonsporluların serbest vuruş beklentileri karşılık bulmadı.

6' Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışı sonrası Pereira'nın ortaladığı topu Rodallega'ya gelmeden Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

5' İlk dakikalar itibariyle karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli fazla.

4' Top Beşiktaşlı oyuncuların ayağına geçtiğinde tribünlerden inanılmaz bir uğultu yükseliyor

3' Beşiktaşlı oyuncular topu rakip sahaya taşımakta zorlanıyor. Trabzonspor önde baskı yapıyor.

2' Trabzonspor oyunu rakip yarı alana yıktı. Beşiktaş ilk dakikalarda savunma yapıyor.

1' Trabzonspor maça hızlı başladı. Yay üzerinde Nwakaeme'ye doğru gönderilen topta Beşiktaş savunması dikkatliydi.

M.Ö. İlk düdük çaldı ve maç başladı!

SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

VARHAKEMİ: Koray Gençerler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Isimat-Mirin, Caner, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

TEKNİKDİREKTÖR: Şenol Güneş

BURAK YILMAZ ESKİ TAKIMINA KARŞI!

İki takım arasındaki karşılaşma Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıdı. Burak, siyah-beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı gol aradı

Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı.