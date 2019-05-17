HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta iki isim Trabzon maçında yok

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ta iki isim Trabzon maçında yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve Gökhan Gönül Trabzonspor maçının kadrosunda yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 21 kişilik Trabzonspor maçı kadrosu şöyle;

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Gary Medel, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak
AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak
Süleyman Soylu, İmamoğlu'nu ti'ye alıp sert sözlerle yüklendi!
Süleyman Soylu, İmamoğlu'nu ti'ye alıp sert sözlerle yüklendi!
Adana Valiliği duyurdu... Kanser tedavisi için yurtdışına gitmek isteyen KHK'lı Haluk Savaş'a pasaport verilecek
Adana Valiliği duyurdu... Kanser tedavisi için yurtdışına gitmek isteyen KHK'lı Haluk Savaş'a pasaport verilecek
Diş sağlığına zararlı ve yararlı besinleri birbirinden ayırın
Diş sağlığına zararlı ve yararlı besinleri birbirinden ayırın
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olumsuz yanıt!
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olumsuz yanıt!
İstanbul'da oy kullanmayanların listesi AK Parti'nin elinde iddiası
İstanbul'da oy kullanmayanların listesi AK Parti'nin elinde iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Manşet atabilen robot üretildi... Editörün de mi sonu geldi?
Manşet atabilen robot üretildi... Editörün de mi sonu geldi?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
19 Mayıs sözleri kısa-uzun 19 Mayıs resimli Atatürk sözleri kolajı
19 Mayıs sözleri kısa-uzun 19 Mayıs resimli Atatürk sözleri kolajı
Hızır TSK envanterine girdi yeni hedef ise hibrit Hızır
Hızır TSK envanterine girdi yeni hedef ise hibrit Hızır
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya'da Alman mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya'da Alman mevkidaşıyla görüştü
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
Yorumlar