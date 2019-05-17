Beşiktaş'ta iki isim Trabzon maçında yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve Gökhan Gönül Trabzonspor maçının kadrosunda yok
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 21 kişilik Trabzonspor maçı kadrosu şöyle;
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Gary Medel, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek