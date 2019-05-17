İstanbul'da oy kullanmayanların listesi AK Parti'nin elinde iddiası

23 Haziran seçimleri için seçmen listeleri YSK sistemi üzerinden sorgulamaya açılırken CHP'den şaşırtan bir iddia geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 23 Haziran’da yenilenecek İBB seçimleri öncesinde AK Parti’nin elinde 31 Mart’ta oy kullanmayan seçmenlerin listesinin bulunduğunu öne sürdü.

AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı itirazlar incelendiğinde yasal olmayan şekilde bazı verilere ulaşıldığının görüldüğünü belirten Adıgüzel, “Bunlara nasıl ulaştılar, bunun istihbaratını nasıl elde ettiler? Oy kullanmayan seçmenlerin listesine nasıl ulaşıldı” diye sordu.

İl başkanlığında konuştu

Adıgüzel, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda seçim çalışmalarına dair düzenlenen toplantıda konuya ilişkin şunları söyledi:

“İstanbul’da hangi memurun başkan, yardımcı olduğunu YSK kimseyle paylaşmıyor. Cezaevlerindeki seçmenleri paylaşmıyor. Kısıtlı seçmenleri bulabileceğimiz bir kaynak da yok. Fakat AKP’nin itirazlarını incelerseniz yasal hakları olmadan bu verilere ulaştıklarını görüyoruz. Bunlara nasıl ulaştılar, bunun istihbaratını nasıl elde ettiler? Sağlık Bakanlığı mı kısıtlı seçmenleri, zihinsel rahatsızlığı olanların listesini paylaştı? Oy kullanmayan seçmenlerin listesine nasıl ulaşıldı?”