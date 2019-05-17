HABER /  MEDYA

Ekşi Sözlük'teki öğretmenlik ile fahişelik arasında fark yok başlığına suç duyurusu

Ekşi Sözlük'teki öğretmenlik ile fahişelik arasında fark yok başlığına suç duyurusu

Ekşi Sözlük’te önceki gün açılan “Öğretmenlik ile fahişelik arasında bir fark olmaması” başlığı gelen tepkilerin ardından kaldırılırken öğretmenlerden tepki yağdı.

Başlık hakında Eğitim Bir-Sen savcılığa suç duyurusunda bulundukları söyledi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Ekşi Sözlük sitesinde öğretmenlere yönelik ve mesleğimizi hedef alarak kullanılan nefret içerikli dile dair dile getirebileceğimiz her ifade yetersiz kalır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin oluşan bu öfke, nefret dilini reddediyoruz” dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan, öğretmenlik mesleğine ilişkin oluşan bu öfke, nefret dilini reddettiklerini belirtip, “Mesleğimize yönelik bu dilin ortadan kalkmasının temel koşulu öğretmenlik mesleğine, mesleki itibarımıza yönelik olumsuz dil ve politikaların, uygulamaların ortadan kaldırılmasından geçmektedir” diye konuştu.

"Ahlaksızlık"
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtip, “Bu ahlaksızlığı sitede başlık olarak açmak, dumura uğramış bir zihnin, kendini ahlaktan soyutlamış bir benliğin hezeyanından öte bir şey değildir. Bu ahlaksızlığa geçit veren, bu had bilmezi bir platformun sözcüsü yapan site de bu olaydan sorumludur. Bu tür kişilere böylesi bir yetkinin verilmesi bir yetersizlik göstergesidir. Bu nedenle, bu yakışıksız ifadelere yer veren ve bu ahlaksızlığı yapmaktan imtina etmeyen kişi ve kişiler hakkında Eğitim-Bir-Sen olarak şikayetçi olduk. 

Öğretmenlerimize karşı haddini aşan bu kendini bilmezlerle mahkemede hesaplaşacağız. Mesleğin küçümsendiği, meslek mensuplarının örselendiği, öğretmenin bilgisinin ve yeteneğinin köreltildiği, toplumsal değerlerin sınav başarısı uğruna görmezden gelindiği bir eğitim sistemi, ne yazık ki, ahlaksızlığı, yüzsüzlüğü ve utanmazlığı meziyet olarak gören toplum kesiminin doğuşuna sebep olmuştur” açıklamasını yaptı. 

EKŞİ SÖZLÜK ANINDA ATTI

Açılan başlıkla ilgili Ekşi Sözlük’ten yapılan açıklamada, “Bugün açılan ve öğretmenlerimize yönelik kabul edilemez bir ithamda bulunan başlık kapatılmış, söz konusu başlığı açan yazar Sözlük’ten uçurulmuştur. Ekşi Sözlük, yürüdükleri zorlu ve onurlu yolda her daim öğretmenlerimizin yanındadır. Bu tür ithamlarda bulunan söylemlerin Ekşi Sözlük’te barındırılmasının hiçbir şekilde mümkün olmayacağını paylaşmak isteriz” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Ruhsar Pekcan'dan ABD'nin vergi indirimi açıklaması
Bakan Ruhsar Pekcan'dan ABD'nin vergi indirimi açıklaması
Iker Casillas futbolu bıraktı
Iker Casillas futbolu bıraktı
Nagehan Alçı'dan bomba "Öcalan ve AK Parti" iddiası: Dediğim yine oluyor
Nagehan Alçı'dan bomba "Öcalan ve AK Parti" iddiası: Dediğim yine oluyor
40 liralık öğrenci indirimi başladı! Mavi karta yükleme yapabilirsiniz
40 liralık öğrenci indirimi başladı! Mavi karta yükleme yapabilirsiniz
İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş hayali
İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş hayali
Yönetime isim verdi! İşte Lucescu'nun ilk transferi
Yönetime isim verdi! İşte Lucescu'nun ilk transferi
ÖNCEKİ HABERLER
"Bayram ikramiyesine enflasyon oranı kadar zam yapılmalı"
"Bayram ikramiyesine enflasyon oranı kadar zam yapılmalı"
Sırrı Süreyya Önder kaldırıldı yerine AK Partili Selçuk Özdağ geldi
Sırrı Süreyya Önder kaldırıldı yerine AK Partili Selçuk Özdağ geldi
Hande Ünsal kimdir kaç yaşında eski eşi Serkan Balkan kimdir?
Hande Ünsal kimdir kaç yaşında eski eşi Serkan Balkan kimdir?
Galatasaray'da UEFA Kupası'nın yıl dönümü kutlandı
Galatasaray'da UEFA Kupası'nın yıl dönümü kutlandı
İnternetten şifayı bulmak isteyenlere önemli uyarılar
İnternetten şifayı bulmak isteyenlere önemli uyarılar
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi Samsun'da açıklanacak
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi Samsun'da açıklanacak
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Yorumlar 1 yorum