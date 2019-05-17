Ekşi Sözlük'teki öğretmenlik ile fahişelik arasında fark yok başlığına suç duyurusu

Ekşi Sözlük’te önceki gün açılan “Öğretmenlik ile fahişelik arasında bir fark olmaması” başlığı gelen tepkilerin ardından kaldırılırken öğretmenlerden tepki yağdı.

Başlık hakında Eğitim Bir-Sen savcılığa suç duyurusunda bulundukları söyledi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Ekşi Sözlük sitesinde öğretmenlere yönelik ve mesleğimizi hedef alarak kullanılan nefret içerikli dile dair dile getirebileceğimiz her ifade yetersiz kalır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin oluşan bu öfke, nefret dilini reddediyoruz” dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan, öğretmenlik mesleğine ilişkin oluşan bu öfke, nefret dilini reddettiklerini belirtip, “Mesleğimize yönelik bu dilin ortadan kalkmasının temel koşulu öğretmenlik mesleğine, mesleki itibarımıza yönelik olumsuz dil ve politikaların, uygulamaların ortadan kaldırılmasından geçmektedir” diye konuştu.

"Ahlaksızlık"

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtip, “Bu ahlaksızlığı sitede başlık olarak açmak, dumura uğramış bir zihnin, kendini ahlaktan soyutlamış bir benliğin hezeyanından öte bir şey değildir. Bu ahlaksızlığa geçit veren, bu had bilmezi bir platformun sözcüsü yapan site de bu olaydan sorumludur. Bu tür kişilere böylesi bir yetkinin verilmesi bir yetersizlik göstergesidir. Bu nedenle, bu yakışıksız ifadelere yer veren ve bu ahlaksızlığı yapmaktan imtina etmeyen kişi ve kişiler hakkında Eğitim-Bir-Sen olarak şikayetçi olduk.

Öğretmenlerimize karşı haddini aşan bu kendini bilmezlerle mahkemede hesaplaşacağız. Mesleğin küçümsendiği, meslek mensuplarının örselendiği, öğretmenin bilgisinin ve yeteneğinin köreltildiği, toplumsal değerlerin sınav başarısı uğruna görmezden gelindiği bir eğitim sistemi, ne yazık ki, ahlaksızlığı, yüzsüzlüğü ve utanmazlığı meziyet olarak gören toplum kesiminin doğuşuna sebep olmuştur” açıklamasını yaptı.