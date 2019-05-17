HABER /  GALATASARAY

Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzakta

Anadolu Ajansı
Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzakta

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, sahaya şampiyonluk için çıkacak.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele verecek.

Üst üste ikinci şampiyonluk olacak
Galatasaray, şampiyon olması halinde üst üste ikinci kez ligi zirvede tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligi birinci sırada bitirmişti.

22. şampiyonluk çok yakın
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 60 sezonunda 21 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında 22. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltmiş olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı'dan bomba "Öcalan ve AK Parti" iddiası: Dediğim yine oluyor
Nagehan Alçı'dan bomba "Öcalan ve AK Parti" iddiası: Dediğim yine oluyor
40 liralık öğrenci indirimi başladı! Mavi karta yükleme yapabilirsiniz
40 liralık öğrenci indirimi başladı! Mavi karta yükleme yapabilirsiniz
İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş hayali
İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş hayali
Yönetime isim verdi! İşte Lucescu'nun ilk transferi
Yönetime isim verdi! İşte Lucescu'nun ilk transferi
Diyarbakır merkezli 6 ilde tefeci operasyonu: Büyük vurgun yapmışlar
Diyarbakır merkezli 6 ilde tefeci operasyonu: Büyük vurgun yapmışlar
Abdullah Öcalan'la görüşmenin sebebini Hasan Öztürk açıkladı!
Abdullah Öcalan'la görüşmenin sebebini Hasan Öztürk açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da eski muhtar bacanağı ve iki oğluna kurşun yağdırdı
Konya'da eski muhtar bacanağı ve iki oğluna kurşun yağdırdı
Fenerbahçe'de kongre tarihleri belli oldu
Fenerbahçe'de kongre tarihleri belli oldu
Cuma günü duaların kabul olduğu saat kaç?
Cuma günü duaların kabul olduğu saat kaç?
Adana'da üretilen sezonun ilk buğdayı Gaziantep'te satıldı
Adana'da üretilen sezonun ilk buğdayı Gaziantep'te satıldı
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
Görenler gözlerine inanamıyor, 4,5 aylık tavşan tam 7 kilo
Görenler gözlerine inanamıyor, 4,5 aylık tavşan tam 7 kilo
Söz 83. bölüm 1. fragmanı
Söz 83. bölüm 1. fragmanı
Yorumlar