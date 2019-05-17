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40 liralık öğrenci indirimi başladı! Mavi karta yükleme yapabilirsiniz

40 liralık öğrenci indirimi başladı! Mavi karta yükleme yapabilirsiniz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Öğrenciler, bundan böyle aylık mavi kart abonman ücreti olarak sadece 40 lira ödeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'de oy birliğiyle alınan kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya tarafından onaylanmasıyla indirim hayata geçirildi. İstanbulkart'ın Twitter hesabında indirim kararının uygulamaya konulduğu duyuruldu.

Sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, 17 Mayıs 2019'dan itibaren indirimli öğrenci kartları için aylık abonman ücreti 85 lira yerine 40 lira olarak ücretlenecektir denildi. 

Öğrenciler bugünden itibaren İETT'nin ilgili birimlerine başvurarak aylık mavi kartlarını belirlenen yeni fiyata göre alabilir. 

Öğrenci aylık mavi kart abonmanlık ücreti, Ekrem İmamoğlu tarafından 50 TL olması için gündeme getirilmiş, AK Meclis Grubu tarafından ise 40 TL önerisi sunulmuştu. 

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