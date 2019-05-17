40 liralık öğrenci indirimi başladı! Mavi karta yükleme yapabilirsiniz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Öğrenciler, bundan böyle aylık mavi kart abonman ücreti olarak sadece 40 lira ödeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'de oy birliğiyle alınan kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya tarafından onaylanmasıyla indirim hayata geçirildi. İstanbulkart'ın Twitter hesabında indirim kararının uygulamaya konulduğu duyuruldu.

Sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, 17 Mayıs 2019'dan itibaren indirimli öğrenci kartları için aylık abonman ücreti 85 lira yerine 40 lira olarak ücretlenecektir denildi.

DUYURU 📢



İBB Meclisi ve UKOME kararı gereği 17.05.2019 tarihinden itibaren indirimli öğrenci kartları için Aylık Abonman ücreti 85 ₺ yerine, 40 ₺ olarak ücretlendirilmiştir.

Alınan kararın İstanbullulara,öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz. #istanbulkart pic.twitter.com/zEMhke1X5g — istanbulkart (@istanbulkart) 17 Mayıs 2019

Öğrenciler bugünden itibaren İETT'nin ilgili birimlerine başvurarak aylık mavi kartlarını belirlenen yeni fiyata göre alabilir.

Öğrenci aylık mavi kart abonmanlık ücreti, Ekrem İmamoğlu tarafından 50 TL olması için gündeme getirilmiş, AK Meclis Grubu tarafından ise 40 TL önerisi sunulmuştu.