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Görenler gözlerine inanamıyor, 4,5 aylık tavşan tam 7 kilo

Görenler gözlerine inanamıyor, 4,5 aylık tavşan tam 7 kilo

Tokat’ta evinin bahçesinde çeşitli türlerde evcil hayvan besleyen Mehmet Bingöl’ün beslediği ’velikan’ cinsi tavşan, büyüklüğü ile dikkat çekiyor

Tokat’ta Soğucak bağlarında babası ile birlikte evinin bahçesinde birçok türde hayvan besleyen Mehmet Bingöl’ün beslediği velikan cinsi tavşan cüssesi ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tavşan türleri ile de yakından ilgilenen Bingöl, iki dişi bir erkek olmak üzere getirdiği Velikan cinsi 3 tavşanına gözü gibi bakıyor. Büyüklüğü ve kilosu ile diğer tavşan türlerinden ayrılan tavşan türünü Tokat’ta çoğaltmayı hedefleyen Bingöl, gördüğü ilgiden oldukça memnun.

Henüz 4.5 aylık yavru tavşanın 7 kilo geldiğini ifade eden Bingöl, “Tokat’ta bu ırkın olmadığını gördüm. Bahçede böyle bir güzel ırkım olsun istedim. Hafta sonu bahçeme gezmeye gelen çocuklar, aileler olsun böyle güzel bir ırkı tanısın istedim. Hem üretim hem sevdiğim için hem de çocuklarımın hayvanat bahçesinde gördüğü bu tavşanı canlı canlı görsünler istedim. Büyüklükleri ile oldukça dikkat çekiyor” dedi.

Bingöl, 15 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları, yaklaşık 1 metre olan boyları ile dikkat çeken bu tür tavşanların diğer türlere göre pati ve kafa yapılarının oldukça büyük olduğunu kaydetti. Yerli tavşana göre et veriminin oldukça yüksek olduğunu belirten Bingöl, velikan cinsi tavşanı çoğaltarak yaygınlaştırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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