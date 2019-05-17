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İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı

İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı

İstanbul'da aylık öğrenci akbilinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi İBB Meclisi tarafından kabul edilmişti. Uygulama bugün itibariyle hayata geçirildi.

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle indirimden faydalanmaya başlayacak.

Ücreti 40 liraya indirilmişti

Çarşamba günü İBB meclis toplantısında İstanbul genelindeki öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 40 liraya indirilmişti. Öğrencileri desteklemek ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla AK Parti grubu tarafından verilen ve oy birliğiyle kabul edilen teklif sonrası öğrenciler bugünden itibaren 40 liraya kartlarını dolduracak.

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