Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! 2 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! 2 ölü, 3 yaralı - Sayfa 1

Eskişehir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

15
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! 2 ölü, 3 yaralı - Sayfa 2

Eskişehir-Kütahya karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesinden Eskişehir'e doğru yolan çıkan 26 PE 059 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Özkan B. (56), akşam saatlerinde bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

25
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! 2 ölü, 3 yaralı - Sayfa 3

Şeritten çıkan araç, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Bedriye Mermer (69) ve Nebi Arda (76) olay yerinde hayatını kaybetti. 

35
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! 2 ölü, 3 yaralı - Sayfa 4

Araç sürücüsü Özkan B. ağır yaralanırken Aysel Arda ve Emine Benli de yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam ettirildi.

45