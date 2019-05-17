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Meral Akşener'den Bahçeli'ye: MHP'nin yüzde 4'lük oyu İmamoğlu'na gidecek

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: MHP'nin yüzde 4'lük oyu İmamoğlu'na gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan açıklaması sonrası MHP’nin 4 puanlık oyunun Ekrem İmamoğlu’na gideceğini öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmeli diyen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na gidecek

“7 Haziran seçimlerinde Tayyip Bey meydan meydan Sayın Bahçeli'nin HDP için oy istediğini anlattı. Hep beraber avaz avaz ‘öyle şey olur mu' diye bağırdık. Şimdi, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin sakıncasının bulunmadığı beyanatı veriyor" diyen Akşener, "Bütün bunlara bakıldığında MHP'nin 4 puanının üzerine ne konacak, o 4 puan nasıl tutum alacak? Ben o kitlenin tekrar Ekrem Bey'e gideceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, “Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün” ifadelerini kullanmıştı.

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