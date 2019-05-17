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TOBB istatistikleri verdi: Nisan'da kapanan şirket sayısı yüzde 13 yükseldi

TOBB istatistikleri verdi: Nisan'da kapanan şirket sayısı yüzde 13 yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Nisan'da kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre kapanan şirket sayısı yüzde 13 yükseldi ve 726 şirket kapandı.

Kurulan şirket sayısı Nisan'da, bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalışla 6 bin 693 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,44 yükselerek 726 olarak kayıtlara geçti.

İşte çarpıcı veriler

Buna göre, Nisan'da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalarak 7 bin 57’den 6 bin 693’e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,44 arttı ve 726 oldu. Martta kapanan şirket sayısı 640 idi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 20,85 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 25,61 arttı. 

Kurulan şirket sayısı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,77 azalarak 28 bin 722, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,41 azalarak 3 bin 918 oldu.

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