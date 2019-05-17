Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul, Ankara, her taraf alarm vaziyetinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "özellikle bir hafta, 10 gündür başka bir tehditle uğraşıyoruz. Burada söyleyemem" diyerek "Onun için herkes alarm vaziyetinde" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Epey bir mesafe de aldık. Ciddi bir tehdit. Son dönemlerde, etrafımızdaki coğrafya ile ilgili bir tehdit. Onun için herkes alarm vaziyetinde" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İstanbul, Ankara, her taraf"

Soylu, "Biz özellikle bir hafta, 10 gündür başka bir tehditle uğraşıyoruz. Burada söyleyemem. Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz. Epey bir mesafe de aldık. Ciddi bir tehdit. Son dönemlerde, etrafımızdaki coğrafya ile ilgili bir tehdit. Onun için herkes alarm vaziyetinde. İstanbul, Ankara, her taraf. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarım ciddi bir alarm vaziyetinde" diye konuştu.