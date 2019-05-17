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ABD'ye Huawei'den karşılık!

ABD'ye Huawei'den karşılık!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Huawei’den ilk tepki geldi. Çinli teknoloji şirketinden yapılan açıklamada, “Huawei’nin ABD’de iş yapmasını yasaklamak, ABD’yi daha güvenli veya daha güçlü hale getirmeyecek; aksine, ABD’yi daha düşük standartlarda; ancak pahalı alternatiflerle sınırlandıracaktır” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 'ulusal acil durum' ilan ederek, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameye imza atması sonrası, bu kararın hedefinde olan Çinli teknoloji şirketi Huawei’den resmi açıklama geldi.

"Siz kaybedersiniz"

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ana odağı haline gelen Çinli şirket, “Trump Yöneti̇mi̇ni̇n Huawei Kararı Hakkında Basın Açıklaması” başlıklı duyurusuyla, ABD’ye ‘Siz kaybedersiniz’ mesajı verdi.

Huawei’nin 5G teknolojilerinin lideri konumunda olduğu ifade edilen açıklamada, “Huawei olarak ABD ile çalışmaya hazır ve istekliyiz. Ürün güvenliğini sağlamak için de etkili tedbirler almaktayız. Huawei’nin ABD’de iş yapmasını yasaklamak ABD’yi daha güvenli veya daha güçlü hale getirmeyecek; aksine, ABD’yi daha düşük standartlarda; ancak pahalı alternatiflerle sınırlandıracaktır” denildi.

Huawei’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bahsi geçen kararlar, ABD’yi 5G’nin kuruluş aşamasındaki süreçte geride bırakacak ve sonunda ABD’li şirketlerin ve tüketicilerin çıkarlarına zarar vermeye başlayacaktır. Ek olarak, makul olmayan kısıtlamalar Huawei'nin haklarını ihlal edecek ve diğer ciddi yasal sorunları ortaya çıkaracaktır.”

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