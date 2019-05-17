Yeni eğitim sistemiyle herşey değişiyor! İşte 2020 yılında uygulanacak sistem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim sistemiyle ilgili son dakika açıklamalar geldi. Yeni eğitim sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim döneminde uygulanacak.

Eğitim sistemi köklü bir değişikliğe giriyor. Önümüzdeki yıldan sonra tüm sistem baştan sona yenilecek. Artık daha az ders, daha çok uygulama olacak. Kariyer ofisleri de yeni sistemle eğitim hayatına dahil olacak.

2020-2021 eğitim döneminde başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretim modelinin detaylarını yarın açıklayacak. Bu sistem 2020-2021 eğitim döneminde uygulanacak.

İşte yeni eğitim sisteminin ayrıntıları:

-Ders sayısı azalıyor.

-Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

-12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

-Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

-Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

-Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

-Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

-12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

Birer haftalık ara tatiller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçen hafta yeni eğitim takvimindeki değişiklikleri açıklamıştı.



-Yeni çalışma takvimine göre, 18-22 Kasım 2019 ile 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde birer haftalık ara tatiller olacak ama bu süreçte öğretmenler okullarındaki görevlerine devam edecek.

-Öğretmenlerin ara tatil dönemlerinde okullarda geçirdiği süreler ve yaptıkları çalışmalar, mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacak.

-Öğretmenler, sömestr olarak bilinen, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde öğrencilerle birlikte ara tatile girecek.



-Okullar bir hafta erken açılıp bir hafta erken kapacak ve yaz tatili 2 hafta kısalacak.