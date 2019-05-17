Beşiktaş, Adriano'nun yerine Tiago Pinto

Beşiktaş, önceki gün Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu transfer etmek istiyor.

Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın alternatifini belirledi. Önceki gün alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Tiago Pinto için siyah-beyazlıların devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sergilediği futbolla sol bek için iyi bir alternatif olacağı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuyla Ankaragücü ile durumunun netleşmesinin ardından temasa geçileceği belirtildi.

Ekonomik açıdan daralmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, maliyeti düşük olan Pinto'nun transferine sıcak bakıyor.