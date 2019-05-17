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Hande Ünsal kaç yaşında Niran Ünsal'ın kızı kimdir?

Hande Ünsal kaç yaşında Niran Ünsal'ın kızı kimdir?

Pop müzik söyleyen Hande Ünsal kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Hande Ünsal, sevilen şarkıcı Niran Ünsal'ın kızıdır. Hande Ünsal'ın babası ise Kaan Canbağ'dır.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Ünsal kimdir, kaç yaşında ve anne-babası kım soruları merak konusu oldu. Niran Ünsal'ın Kaan Canbağ'dan olan kızı Hande Ünsal, 29 yaşında. Hande Ünsal,  Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.

Hande Ünsal, 1991 yılında dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısıdır. Boyu 1.60, kilosu ise 48’dir. 1990 yılında Kaan Canbağ ile evlenen şarkıcı Niran Ünsal‘ın, bu evlilikten doğan tek çocuğudur. Aynı zamanda Nida Ünsal’ın yeğenidir.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.

2011 yılının henüz başlarında Kumar adlı single parça çıkararak müzik dünyasına ilk adımını attı. Fakat insanlar onu Aydın Kurtoğlu’nun ‘Köle’ isimli şarkısındaki kadın vokal sesiyle tanıdı. ‘Köle’ isimli şarkıya ayrı bir lezzet katan Ünsal, kısa sürede ismini geniş bir kitleye duyurmuş oldu.

2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile hayatını birleştirdiğinde, henüz 21 yaşındaydı.

2014 yılında annesiyle arazı bozulduğunda sitemini şöyle dile getirmişti; ”Annem Niran Ünsal ve ben farklı insanlarız. İkimizin de hayatın akışı içerisinde tamamen farklı duruşları var. Ben 23 yaşında evli bir bayan olarak Allah’ın bana verdiği yetenekle, kendi özverimle müzik hayatıma sürdürmekteyim. Ben, annemin ilk çocuğu olmanın şanssızlığını yaşamış olabilirim, umarım kardeşlerim hayatın zorlukları karşısında benim kadar ayakları üzerinde durabilirler veya durmak zorunda kalmazlar. Ben yoluma, sorumluluklarımı bilerek devam etmeye çalışacağım. Annemin kendi doğrularıyla hayatında mutlu olmasını dilerim.”

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