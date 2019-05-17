Bakan Süleyman Soylu'dan "Berat Albayrak'la aranız kötü mü?" iddialarına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aranız kötü mü?" sorusuna "Biz şahsiyetlerimiz üzerinden siyaset geleceği oluşturacaksak bize yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gazeteci Cem Küçük, Soylu'ya "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aranız kötü mü?" diye soruldu. Soylu da "Mahfiller bu tip dedikoduları üretiyor. Tam tersi bizim oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu Berat Bey'le. Ne zaman oldu? İlk bakan olduğumuz, birlikte olduğumuz dönemler" şeklinde yanıt verdi.

Albayrak'la arası kötü iddiası

Programda gazeteci Cem Küçük, Bakan Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aralarının açık olduğuna dair dedikoduları hatırlatarak, "Berat Bey'le aranız kötü mü?" şeklinde soru yöneltti. Soylu, soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu soru birkaç kez daha geldi böyle bir dedikodu var mı, var. Biraz önce söylediğiniz mahfiller bu tip dedikodular, üretirler, üretiyorlar. Biz, şahsiyetlerimiz üzerinden eğer bir siyaset geleceği oluşturacaksak bize yazıklar olsun.

Tam tersi bizim oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu

Kişiliklerimiz üzerinden, memleketimizin bu kadar meselesi varken, bu ülke bu kadar dertle karşı karşıyayken, bunu şahsiyetlerimiz ve kişiliklerimiz üzerinden... Tam tersi bizim oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu Berat Bey'le. Ne zaman oldu? İlk bakan olduğumuz, birlikte olduğumuz dönemler.

''Ben o kadar işime gömülüyüm ki...''

Şimdi, o, o kadar işine gömülü, ben o kadar işime gömülüyüm ki ikimize de verilen büyük sorumluluklar var. Bu sorumluluklar bizim açımızdan çok önemli sorumluluklar. Birincisi ekonominin kaptanı, tam kaptan yani. Bir de burada bir birikimi ve bir ekonomik saldırıyı, iki kelimeyi de doğru kullanıyorum, birisi bir birikimi, bir maliyeti, iki ekonomik saldırıyı ortadan kaldırabilmek için ve Türkiye'yi ekonomide yükselen bir rayın içerisine koyabilmek için büyük bir mücadele veriyor."