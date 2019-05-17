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Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!

Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!

Dolar/TL geniş bantta sert dalgalanmaların ardından güne 6.10 TL'nin altın başladı.

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ardından piyasalarda siyaset gündemi yakından takip ediliyor. Bir diğer taraftan ise küresel ticaret savaşları ve ABD ile ilişkiler de yakından takip edilen konuların başında yer alıyor.

Dolar/TL saat 07:02’de 6.0690/6.0715 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

"Moody’sin negatif etkisi"

Bankacılar kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den yapılan açıklamaların "TL negatif" olduğunu belirtirken bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Moody’sin negatif etkisi hissedildi. Ancak zaten olumlu bir görüş beklenmediği için negatif etki de sınırlı" dedi.

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