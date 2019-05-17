Liseli ergen protestosuna Yıldırım'dan alkışlı cevap

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Yeniden Doğuş" operasını izlemeye gitti. Salondan bir grup izleyicinin protestosuna Yıldırım'ı alkışlarla cevap verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde bir grup izleyici tarafından "Herşey güzel olacak" sloganlarıyla karşılandı. Yıldırım, opera salonundaki stadyum holiganlarını önce alkışladı, ardından da selamlayarak yerine geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmasının 100. yılı için Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye konulan "Yeniden Doğuş" operasının dünya prömiyeri Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Bir grup izleyici, Binali Yıldırım'ı salon girişi sırasında "Herşey güzel olacak" sloganları attı. Opera salonu göstericilerin protestolarıyla stadyuma dönerken Yıldırım, protestocuları önce alkışladı ardından da selamladı. Yıldırım yerine geçerken bazı izleyiciler ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Galaya AK Pa

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye konulan operanın dünya prömiyeri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenirken, galaya protestolar damgasını vurdu.