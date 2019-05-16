Van'ın Tuşba ilçesinde kaza: 5 ölü 37 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı. Kazada kamyon kasasında bulunan göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.
VAN'ın Tuşba ilçesinde devrilen kamyondaki düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 37'si yaralandı.
İlçenin Ağartı köyü yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi.
Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi.
Kazada kamyonun kasasındaki düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.