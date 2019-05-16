Nihat Özdemir, TFF Başkan adaylığını açıkladı!

Nihat Özdemir, 3. Lig kulüp başkanlarını ağırladığı yemekte TFF başkan adaylığını açıkladı.

Haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu'nda başkan adayı olması beklenen Nihat Özdemir düğmeye bastı.

Üçüncü Lig Kulüp Başkanları ile iftarda bir araya gelen Özdemir yaptığı konuşmada, "Benim de görev yaptığım Yıldırım Demirören başkanlığındaki Federasyonumuz başarılı işler yaptı. Birçok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. İlk kez burada açıklıyorum. Yeni dönem için başkan adayıyım." dedi.

Seçim 1 haziran'da

Seçimli genel kurul 1 Haziran 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek.