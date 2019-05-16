F.Bahçe'nin ilk transferi bitti

Fenerbahçe, Krasnodar'la sözleşmesi sona eren Charles Kabore'nin menajeriyle anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe ilk transferini duyurmaya çok yakın. Sarı-Lacivertliler, Rus ekiplerinden Krasnodar forması giyen Charles Kabore ile büyük ölçüde anlaştı.

Orta sahada Mehmet Topal'a alternatif bir oyuncu isteyen Ersun Yanal, Kabore transferine yeşil ışık yaktı ve yönetim Burkina Faso'lu futbolcuyla söz kesti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kabore'nin menajeri ile görüşme halinde olan Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Ön libero mevkinde görev yapan Kabore'ye yıllık 1.8 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe futbolcuyla lig bitiminde İstanbul'da sözleşme imzalayacak.