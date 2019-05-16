Orucun psikolojik etkisi var! Beyine faydaları da şaşırtıcı

RAMAZAN ayında tutulan oruç sadece bedenimize detoks etkisi yapmakla kalmıyor aynı etkiyi ruhumuza ve beynimize de yapıyor.

Oruç tutmak hem manevi olarak büyük bir sorumluluk hem de büyük bir rahatlama yaratır. Otuz gün boyunca fiziksel ve zihinsel olarak yepyeni bir döneme giren birey, kendini bir nevi değişim kampına sokar. Bu durum kişinin sabretmesini, empati kurmasını ve manevi olarak güçlenmesini sağlar.

Tüm bunların yanı sıra oruç tutmanın psikolojimiz üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğunu ifade eden REEM Nöropsikiyatri Merkezi’inin kurucusu Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.



Oruç tutmanın beyne faydalarını

Ramazan ayı boyunca, beynimiz diğer organlarımızdan farklı olarak tam kapasiteyle çalışmaktadır. Bunun nedeni, vücudumuzdaki organların Ramazan Ayı’nda beyne daha az uyarı göndermesidir. Vücuda giren besinlerin azalması ve vücudun uzun bir süre boyunca aynı saatlerde yemek yemeye alışması, beyni rahatlatmaktadır.



Oruç tutmanın beyne olan faydası, bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Bireyin, oruçlu olduğu zamanlarda beyninde, nörotrafik faktör denilen protein üretimi artmaktadır. Beyin türevli nörotrafik faktör, salgı proteini olup beyinde ve kan dolaşımında bulunmaktadır.



Oruç beyinde kök hücreyi destekliyor

Bireyde, oruçla artan bu faktör; kişinin gelişiminde, canlılığında ve işlevlerini yerine getirmesinde önemli rol oynar. Oruç tutmanın, zihinsel fonksiyonları arttırdığı ortaya çıkmıştır. Oruç, beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekler ve bu işleve yardımcı olacak kimyasalların salgılanmasını sağlar.



Oruç sikolojik dinginlik sağlıyor

Oruç tutmak kişinin psikolojisine olumlu yansımaktadır. Ramazan Ayı’nda; gün içinde oruçlu olmanın verdiği manevi huzur, kalabalık iftar sofraları kişinin kendini psikolojik olarak iyi hissetmesini sağlamaktadır. Oruç tutmak sadece saatlerce bir şeyler yiyip içmemek değildir.



Oruç; empati kurma, sabır etme, gibi duyguların da yeşermesini sağlar. Oruç, kişinin sinirlerine hâkim olmasını ve başkalarının huzurunu kaçırmamasını sağlar. İnsanlar oruç tutarak iç disiplinini sağlar ve böylelikle güçlü dürtülerini kontrol altına almayı öğrenir.

Oruç tutmayla birtakım bedeni arzulardan bir süreliğine de olsa uzaklaşırız. Böylece işlerimize daha çok odaklanmak ve yoğunlaşmamız mümkün olur.

Daha kolay öğrenirsiniz

Oruçlu iken bedenimiz lüzumsuz metabolik aktivitelerle uğraşmayacağı için algılama ve öğrenme faaliyetleri çok artar. Hafıza ve belleğimiz daha fazla kayıtlama yapar.