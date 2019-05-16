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Huawei'nin ilk 5G telefon görüşmesini yapacağı şehir belli oldu

Huawei'nin ilk 5G telefon görüşmesini yapacağı şehir belli oldu

ABD ile sıcak temasa girip oldukça gerilen Huawei, ilk ticari 5G telefon görüşmesini 16 Mayıs Perşembe günü Londra'da yapacak.

Görüşme ile birlikte Huawei, Birleşik Krallık piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca Huawei’nin hamlesi, şirketin Birleşik Krallık'ta 5G teknolojisini kullanması tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Yılın en büyük mobil eğilimlerinden biri olan 5G, taşıyıcılar, akıllı evler ve sürücüsüz taşıtlar için pek çok olanak vadeden tekniklerle, gelecek nesil mobil şebekelerini ortaya çıkarıyor.

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