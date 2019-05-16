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Ankara'nın içme suyunda "Lejyoner bakteri" var mı? Belediye son noktayı koydu

Demirören Haber Ajansı
Ankara'nın içme suyunda "Lejyoner bakteri" var mı? Belediye son noktayı koydu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan kentin içme sularında öldürücü "Lejyoner bakteri" olduğu iddialarını yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada son günlerde sosyal medyada başkentin içme suyu ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Lejyoner bakteri" olduğuna dair asılsız iddialar...

Musluklardan gelen suyun temiz, sağlıklı ve güvenli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bazı art niyetli kişilerin yaklaşık bir haftayı aşkın süredir sosyal medya hesaplarında ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen suda 'lejyoner bakteri' olduğuna dair asılsız iddialar yer almaktadır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Amacı halkı panik ve korkuya sevk etmek 

Ankaralılar'dan söz konusu iddialara itibar etmemeleri istenilen açıklamada, 'lejyoner bakteri' iddiasında bulunanların 'yalan'a başvurarak, 'halkı panik ve korkuya sevk etmek amacıyla' kasıtlı hareket ettikleri belirtildi. Açıklamada ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

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