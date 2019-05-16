Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurdu yapılmasına karşı çıkıyor

ODTÜ'de öğrenci yurdu yapımı için 49 yıllığına bedelsiz olarak Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tahsis edilen arazide 'Truva Atı KYK' inşaatı başladı. Ancak kamuoyunda sürekli büyük projelere karşı olmasıyla bilinen Mimarlar Odası buna da karşı çıktı.

ODTÜ'de öğrencilere yurt imkanı sağlamak amacıyla devlet harekete geçti. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yer alacak yurdun inşaatı için çalışmalar başladı.

"ODTÜ'nün ideolojik parçalanmasına izin vermeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "ODTÜ'yü ideolojik olarak parçalamalarına ve ağaç katliamına izin vermeyeceğiz. Her türlü hukuksal süreç dahil olmak üzere ODTÜ geleneğini sahipleniyoruz. Tüm ODTÜ'nün haykırdığı gibi bir daha söyleyelim, Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz." ifadelerine yer verdi.

"Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var''

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Seğmenler Parkı'nda heykel açılışına katılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "İlhan Koman heykeli, bu heykel hepimiz için iyileştirici bir sürecin başlangıcı olacak. Kentlilerin bu heykele ihtiyacı var." sözlerini sarf etmişti.