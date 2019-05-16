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Özdağ'dan gündemi sarsacak iddia! Fener Rum Patriği il ve ilçelere metropolitler atadı

Özdağ'dan gündemi sarsacak iddia! Fener Rum Patriği il ve ilçelere metropolitler atadı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Fener Rum Patriği'nin, bir süreden beri Türkiye'de çeşitli il ve ilçelere metropolitler atadığını öne sürdü.

Özdağ, "Fener Rum Patriği'nin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok. Cemaati olmayan yerlere papaz atanıyor ve buralarda düzenli ayinler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Ayine katılımı Yunanistan'dan gelen kişiler sağlıyor"

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarihi bir kalıntıya papaz atamasını eleştirerek, "Ayine katılımı Yunanistan'dan gelen kişiler sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İnsan getirilmesini nasıl açıklayacağız?"

Türkiye'nin, kendi içindeki Rum azınlığının ibadetlerini huzur içinde yapmasının garantörü olduğunu kaydeden Özdağ, "Ancak ayin yapmak için Yunanistan'dan Türkiye'ye insan getirilmesini nasıl açıklayacağız? Sit alanı içinde olan antik kentlerdeki kalıntılara metropolit atamanın anlamı nedir?" diye sordu.

Yasalara aykırı

Ümit Özdağ, 12 kişiden oluşan Fener Rum Patriği Dini Meclisine 6 yabancı uyruklu metropolit atandığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu dile getirdi. Atanan 6 kişinin Yunan vatandaşı olduğunu ve bunlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesinin düşünüldüğünü öne süren Özdağ, "Yatağan'daki papaz da Yunan vatandaşı. Nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki bir kiliseye bir başka ülkenin vatandaşı atanır ve burada görev yapar. Bu konuda hükümetin midesi çok geniş ve bu gelişmelere tepki göstermiyor." diye konuştu.

"Manevi bizans haritası çiziliyor"

Özdağ, atanan papazların gittiği yerlerde ayin yaparken, yerel yöneticilerin de din turizmi kisvesi altında bu faaliyetleri desteklediğini öne sürdü.

Ümit Özdağ, Fener Rum Patriği'nin Türkiye'nin her yerinde kendisine kilise kalıntısı aradığını, Bartholomeos'un, dağ bayır demeden dolaştığını, Yatağan'daki kilise kalıntısına yapılan atamanın benzer atamaların da habercesi olduğunu, böylelikle de manevi Bizans haritasının çizilmeye çalışıldığını savundu.

"Mübadele ile gidenler geri dönsün" çağrısı

Yaklaşık 120 bin Yunan vatandaşının, Türk vatandaşı almak istediğine yönelik haberlerin çıktığını anımsatan Özdağ, şöyle konuştu:

Bazı vatansızlar, 'mübadele ile gidenler geri dönsün' çağrıları yapıyor. Bu çağrıları yapanlara önerim gidip kendilerinin Yunanistan'a yerleşmesidir. Burada sinsice kurgulanmış hayali bir Bizans senaryosu görüyoruz. Fener Rum Patriği, yetkisini aşıyor ve kanunları yok sayıyor. Patrikhanenin ağır bir dille uyarılarak yasaları uyması sağlanmalıdır.

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