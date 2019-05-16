23’üncü kez Everest’e tırmandı

Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, dünyanın en yüksek dağı Everest’e 23’üncü kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi.

Nepal Turizm Bakanlığı, 49 yaşındaki Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa’nın dünyanın en yüksek dağı Everest’e 23’üncü kez tırmanarak, Everest’e en fazla çıkan kişiler arasındaki rekorunu yinelediğini açıkladı. Doğu Nepal'deki Kirat eyaletinin 14 bölgesinden biri olan Solukhumbu’nun Thame köyü sakini Sherpa, sekiz kişilik ekibiyle 8848 metre rakımlı Everest’in zirvesine ilkbaharda ulaşan ilk grup oldu. Nepal Turizm Bakanlığı, 12 Mayıs itibariyle 379 dağcıya tırmanabilmesi için izin verildiğini açıkladı.

Kami Rita Sherpa, 2017 yılında 21. kez Everest'in zirvesine çıkarak Everest’e en fazla çıkan Apa Sherpa ve Phurba Tashi Sherpa’nın rekorunu egale etmişti.



