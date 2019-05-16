Banyo yapmak orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Ramazan'da merak edilen konulardan biri de Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? Oruçluyken banyo yapmak veya gusül abdesti almak orucu bozar mı? İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu açıkladı.

Oruçluyken banyo yapmak veya gusül abdesti almak orucu bozar mı? İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu şu şekilde anlattı:

‘Oruç tutan kişinin banyo yapması orucu bozmaz. Banyo esnasında kulağına, ağzına, burnuna su gelmesi oruca engel değildir. Fakat banyo yapan kişinin dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Ağzına burnuna su çekerken, gargara yaparken aşırıya kaçmaması, suyun mideden aşşağı inmemesi gerekir. Midesinden aşağı su inmedikten sonra, sadece yıkanmakla oruç bozulmaz. Hatta çok sıcak günlerde serinlemek niyetiyle bile banyo yapmak oruca zarar vermez.’