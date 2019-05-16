YKS sınavı ne zaman 2019 üniversite sınavı giriş tarihi

Milyonlarca öğrencinin gireceği üniversite sınavı YKS için geri sayım başladı, başvurular tamamlandı. Peki 2019 yılında YKS, AYT, TYT oturumları ne zaman yapılacak, sınav kaç dakika sürecek ve YKS'de kaç soru sorulacak?

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girmek için katıldığı Yükseköğretim Kurumuları Sınavı (YKS) yaklaşıyor. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. Peki 2019 YKS ne zaman?

YKS NEDİR, KİMLER GİRER:Yüksek öğretim Kurumları Sınavı, Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor.

2018 yılında ilk kez uygulanan lise öğrencilerinin üniversite eğitime geçişinde uygulanan YKS sınavı bundan sonra her yıl düzenli olarak uygulanacak. Daha önce ÖSS ve YGS sınavı olarak uygulanan yeni sınav artık YKS olarak uygulanacak.

YKS NE ZAMAN?



– YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

– YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

– YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru ve cevap anahtarına

(http://www.osym.gov.tr/TR,15164/yks-cikmis-sorular.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…