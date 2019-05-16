HABER /  GÜNCEL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

YKS sınavı ne zaman 2019 üniversite sınavı giriş tarihi

YKS sınavı ne zaman 2019 üniversite sınavı giriş tarihi

Milyonlarca öğrencinin gireceği üniversite sınavı YKS için geri sayım başladı, başvurular tamamlandı. Peki 2019 yılında YKS, AYT, TYT oturumları ne zaman yapılacak, sınav kaç dakika sürecek ve YKS'de kaç soru sorulacak?

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girmek için katıldığı Yükseköğretim Kurumuları Sınavı (YKS) yaklaşıyor. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. Peki 2019 YKS ne zaman?

YKS NEDİR, KİMLER GİRER:Yüksek öğretim Kurumları Sınavı, Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor.

2018 yılında ilk kez uygulanan lise öğrencilerinin üniversite eğitime geçişinde uygulanan YKS sınavı bundan sonra her yıl düzenli olarak uygulanacak. Daha önce ÖSS ve YGS sınavı olarak uygulanan yeni sınav artık YKS olarak uygulanacak.

YKS NE ZAMAN?


– YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
– YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
– YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru ve cevap anahtarına
(http://www.osym.gov.tr/TR,15164/yks-cikmis-sorular.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA HABERLERİ
PTT'den Ramazan Ayına özel kampanya
PTT'den Ramazan Ayına özel kampanya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400'lerle ilgili çarpıcı çıkış!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400'lerle ilgili çarpıcı çıkış!
Sunucu Fatih Portakal'ın iddialarına İGDAŞ'tan sert yanıt!
Sunucu Fatih Portakal'ın iddialarına İGDAŞ'tan sert yanıt!
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı!
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı!
Kervansaray Yatırım Holding'in eski patronu Selim Sayılgan tutuklandı
Kervansaray Yatırım Holding'in eski patronu Selim Sayılgan tutuklandı
Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a hapis cezası
Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a hapis cezası
ÖNCEKİ HABERLER
“Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak düşmesini bekliyoruz”
“Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak düşmesini bekliyoruz”
Banyo yapmak orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Banyo yapmak orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Göz damlası kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne?
Göz damlası kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne?
Xiaomi'nin Mi 9 SE modeli Türkiye'de ön siparişe açıldı
Xiaomi'nin Mi 9 SE modeli Türkiye'de ön siparişe açıldı
İmsaktan sonra adeti biten kadın oruç tutabilir mi?
İmsaktan sonra adeti biten kadın oruç tutabilir mi?
Nurcan Salman kimdir kaç yaşında hangi yarışmaya katıldı
Nurcan Salman kimdir kaç yaşında hangi yarışmaya katıldı
Ankara içme suyunda lejyoner bakteri mi var? ASKİ'den açıklama
Ankara içme suyunda lejyoner bakteri mi var? ASKİ'den açıklama
EKYS sonuçları sorgulama Müdür Yardımcılığı sınav sonuç bilgisi
EKYS sonuçları sorgulama Müdür Yardımcılığı sınav sonuç bilgisi
Yorumlar