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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı!

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı!

ŞIRNAK 'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği belirlendi.

Gabar Dağı kırsalında dün etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin sözde "Gabar Dağı sorumlusu" olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Cizre nüfusuna kayıtlı sözde Gabar Dağı sorumlusu "Canfeda" kod adlı Mehdi Danış, diğerinin de Siirt nüfusuna kayıtlı "Kendal Batman" kod adlı Enes Biçen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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