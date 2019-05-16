Xiaomi'nin Mi 9 SE modeli Türkiye'de ön siparişe açıldı

Cep telefonu markası Xiaomi’nin yeni modeli Mi 9 SE, önce Çin’de sonra Avrupa’da gerçekleştirilen lansmanının ardından Türkiye’de de ön siparişe açıldı.

Tasarımı ile göz dolduran Mi 9, 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekranı, yüksek kalitede fotoğraf çekebilen 20 MP ön kamerası ve üçlü arka kamerasıyla da öne çıkıyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma özelliği bulunan yeni modelde 6GB, 8GB ve 12GB RAM ile 64 GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor. 20 W kablosuz şarj özeliği bulunan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi, paketinde bulunan 27W adaptör ile hızlı şarj edilebiliyor.

Fiyatı 4 bin TL

Öte yandan Hepsiburada tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Xiaomi Mi 9 SE telefonların 64 GB modelini 10-19 Mayıs tarihleri arasında Hepsiburada’dan ön sipariş verenler 500 lira değerindeki hediye çekinin sahibi oluyor."

"Tek seferde kullanılabilen hediye çeklerinden her müşteri sadece 1 kez yararlanabiliyor. 19 Mayıs dahil olmak üzere Hepsiburada’dan Xiaomi Mi 9 SE 64 GB alımı yapan müşteriler, 500 liralık hediye çeklerini 11 Haziran - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında altın hariç dilediği üründe kullanabilecek” denildi.