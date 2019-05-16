Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400'lerle ilgili çarpıcı çıkış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400'lerle ilgili son dakika açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, bizim kontrolümüzde olacak" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tamamen bizim kontrolümüzde olacak"

-ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacaktır ve NATO sistemlerine entegre edilmeyecektir.

ABD'nin iddiaları

-ABD'nin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi.