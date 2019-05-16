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Sunucu Fatih Portakal'ın iddialarına İGDAŞ'tan sert yanıt!

Sunucu Fatih Portakal'ın iddialarına İGDAŞ'tan sert yanıt!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Mayıs ayı içinde 2. İGDAŞ faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz" paylaşımına İGDAŞ'tan "haksız yere zan altında bırakıldıkları" yanıtı geldi.

FOX Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal, İGDAŞ’a kendisine gönderilen iki ayrı fatura nedeniyle tepki göstermiş ve, "Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" ifadelerini kullanmıştı.

"Haksız yere zan altında bırakıldık"

İGDAŞ'tan Portakal'ın bu paylaşımına "Haksız yere zan altında bırakıldıklarını" belirtilerek, iki ayrı faturanın sayaç değişiminden kaynaklandığı dile getirilerek tepki gösterildi.

Portakal bir dizi soru yöneltti

Portakal bu kez sayaçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru yöneltti.

Yasal dayanağı var

İGDAŞ'tan Portakal'ın bu tepkisine de belgeli yanıt verildi. Sayaçların İGDAŞ'a ait olduğu belirtilirken, ilgili yasaya uygun olarak periyodik şekilde ücretisiz değiştirildiğine vurgu yapıldı.

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