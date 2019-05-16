Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabındaki biyografisinde çarpıcı detay!
YSK'nın İstanbul seçiminin iptal edilmesiyle mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabında hala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanması dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde aldığı yüzde 48,80 oy ile yarışı kazandı. YSK 6 Mayıs'ta, AK Parti'nin itirazı üzerine seçimlerin 23 Haziran'da tekrarlanmasına ve İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınmasına karar verdi.
İBB Başkanı sıfatını kullanıyor
İmamoğlu, YSK resmi kararını açıklamadan resmi Twitter hesabındaki biyografisine İBB Başkanı sıfatını yazmıştı. Mazbatası geri alınan İmamoğlu, Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanıyor.
İmamoğlu, mazbatasını almadan Anıtkabir Özel Defteri'ni başkan sıfatıyla imzaladığı için tepki çekmişti.
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