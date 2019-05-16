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Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu şampiyonluğu belirleyecek Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

Haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle: 

17 MAYIS CUMA

20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor: KORAY GENÇERLER

18 MAYIS CUMARTESİ

19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: ARDA KARDEŞLER 

19:00 Trabzonspor - Beşiktaş: FIRAT AYDINUS

19 MAYIS PAZAR

16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16:00 Bursaspor - Göztepe: METE KALKAVAN 

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: ZORBAY KÜÇÜK 

19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR 

20 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA 

20:00 MKE Ankaragücü- Demir Grup Sivasspor: HÜSEYİN GÖÇEK

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