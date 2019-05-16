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AB'den 5 bankaya 1 milyar 7 milyon euroluk kartel cezası!

AB'den 5 bankaya 1 milyar 7 milyon euroluk kartel cezası!

Avrupa Birliği, JPMorgan, Barclays, Citigroup'un da aralarında bulunduğu 5 bankaya, kartel oluşturdukları gerekçesiyle 1 milyar 7 milyon euroluk ceza verdi.

AB Komisyonu, JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve MUFG bankalarının spot döviz piyasalarındaki işlemlerine yönelik kartel incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Hassas verileri ve ticari planlar

Açıklamada, söz konusu bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştıklarının belirlendiğine işaret edildi.

Toplam 1 milyar 7 milyon euro para cezası

Bankaların, spot döviz piyasalarında dolar, avro, sterlin gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları belirtilen açıklamada, bu nedenle 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

Denetleme yetkisi AB Komisyonunda

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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