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Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nden Mahruki'nin eleştirisine sert yanıt!

Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nden Mahruki'nin eleştirisine sert yanıt!

Vatan Partisi İstanbul adayı İlker yücel, ADD Genel Başkan Yardımcısı Nasuh Mahruki'nin eleştirisine "Rüzgara teslim olmuş, bize de 'teslim olun' çağrısı yapıyor" tepkisi verdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı ve eski AKUT Derneği Başkanı Nasuh Mahruki yenilenen İstanbul seçimleri ile ilgili Vatan Partisi’nin 23 Haziran’da tekrar aday gösterip seçimlere katılması kararını, "Vatan Partisi’nin tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır" sözleriyle eleştirdi. 

"İlkelerinizi, programınızı satın"

Nasuh Mahruki’nin sözlerini eleştiren Yücel, "Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın diyor" ifadelerini kullandı.

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