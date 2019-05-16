Ermeni çocuğun canlı yayında Müslüman yapılması! Hatipoğlu'ndan açıklama
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 13 yaşındaki Ermeni çocuğun canlı yayında Müslüman olmasına dair açıklama açıklamada "Aile söylemini değiştirdi" değerlendirmesi yaptı.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 13 yaşındaki çocuğun canlı yayında Müslüman olmasına dair açıklama yaptı. Hatipoğlu, ailenin bu duruma izin verdiğini, ancak daha sonra tepkiler üzerine söylem değiştirdiklerini iddia etti.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 12 Mayıs'ta ATV'de yayınlanan programında, 13 yaşındaki Arthur Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Ancak Arthur'un annesi, olaydan haberi olmadığını açıklayarak, Hatipoğlu'na tepki gösterdi.
Arthur'un Ermenistan'da yaşayan annesi Alina Y. Ermenistan'da yayın yapan Lurer.com’a yaptığı açıklamada şunları söyledi.
“Çocuğum Müslüman olmadı. Biz Ermeniyiz, Hristiyanız. Ben bilseydim kendim, çocuğumun yanına giderdim, ama bilmiyordum. Dükkanda çalışıyorum. Aniden bana haber geldi. Artur 13 yaşında, saf bir çocuktur. Suriyeli arkadaşı 'gel beraber canlı yayında konuşalım sonra bize hediyeler verirler, onlarla da oturup yemek yeriz' demiş, çocuğum da saf saf onunla gitti. Çocuktur o, yanlış yaptı. O Müslüman olmadı, sünnet olmadı.”
Hatipoğlu da konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. 13 yaşındaki çocuğun 'kendi talebi ve ailesinin onayı ile Müslüman olduğunu' iddia eden Hatipoğlu 'Bir zorlama yok' dedi.
“Bahis konusu olan kişi hakkında bana yayından önce bilgi verdiler. Ben de çocuğun ailesinin aranıp izin alınması gerektiğini söyledim. Program yetkilimiz anne ve üvey baba ile telefonda görüşerek çocuklarının Müslüman olmak istediğini söyledi. Gelmiş programa, hür iradesiyle bir delikanlı. Anne ve üvey baba da duruma onay verdi. Ancak aile daha sonra tepkilerden dolayı söylemini değiştirdi. Bazı kişilerin söylemleri, mahalle baskısı ve sosyal medyada yazılıp çizilenler, ailenin kararını değiştirmesinde etkili oldu.”