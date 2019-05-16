Ermeni çocuğun canlı yayında Müslüman yapılması! Hatipoğlu'ndan açıklama

Hatipoğlu da konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. 13 yaşındaki çocuğun 'kendi talebi ve ailesinin onayı ile Müslüman olduğunu' iddia eden Hatipoğlu 'Bir zorlama yok' dedi.

“Bahis konusu olan kişi hakkında bana yayından önce bilgi verdiler. Ben de çocuğun ailesinin aranıp izin alınması gerektiğini söyledim. Program yetkilimiz anne ve üvey baba ile telefonda görüşerek çocuklarının Müslüman olmak istediğini söyledi. Gelmiş programa, hür iradesiyle bir delikanlı. Anne ve üvey baba da duruma onay verdi. Ancak aile daha sonra tepkilerden dolayı söylemini değiştirdi. Bazı kişilerin söylemleri, mahalle baskısı ve sosyal medyada yazılıp çizilenler, ailenin kararını değiştirmesinde etkili oldu.”