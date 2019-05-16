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Adalet Bakanı Gül'den "Abdullah Öcalan" açıklaması: Kararlar kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den "Abdullah Öcalan" açıklaması: Kararlar kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine dair ''Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye’ye gelen Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, 7 Mayıs Salı günü Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı Cezaevini denetledi.

"Görüşme imkanı getirildi"

Geçtiğimiz günlerde de avukatıyla görüştürülen Öcalan'la ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" diye konuştu.

Bahçeli de "Görüşsün" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesine ilişkin "Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil'den haberleşiyorlar zaten" dedi.

Kısa zaman önce avukatıyla görüşmüştü

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü duyurulmuştu.

Öcalan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bu metin ne bir müzakere ne de bir mutabakat metnidir.

-İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. sorunların çözümünde her türlü kutuplaşmadan uzak demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır.

-Türkiye'nin ve hatta bölgenin sorunlarını başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.

-Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlanacak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz.

-Bizlerin İmralı'daki duruşu 2013 Newroz Bildirgesi belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirererek ve netleştirerek sürdürme kararlığındadır.

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