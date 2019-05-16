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IŞİD’e katılan Türk gazeteci Defne Bayrak'ı YPG yakaladı

IŞİD’e katılan Türk gazeteci Defne Bayrak'ı YPG yakaladı

2015 yılında IŞİD’e katıldığını sosyal medya hesabından duyuran Defne Bayrak, YPG’nin esas omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Türkiye’ye geçmek isterken yakalandı.

Bayrak, Türkiye’de yargılanmak istiyor. Türkiye’de çeşitli yayın organlarında gazetecilik yapan Defne Bayrak’ın Ürdünlü doktor eşi Halil Ebu Mulal El-Belavi 2009 yılında Afganistan’daki ABD üssüne intihar saldırısı gerçekleştirmiş ve yedi CIA ajanının ölümüne sebep olmuştu.


Defne Bayrak, kocasının intihar eyleminin ardından İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken

Usame bin Ladin’in hayatını anlatan bir kitap yazmıştı

Defne Bayrak, 2006’da Usame bin Ladin’in hayatını anlatan bir kitap yazmış, ardından El Kaide’ye yakın olduğu bilinen bazı internet sitelerinde haber, yorum ve çevirileri yayınlanmıştı.

IŞİD’in bölgede güç kazanmasıyla birlikte Türkiye’deki radikal İslamcıların bir kısmı gibi bu örgüte yönelen Bayrak, 2015 yılında Twitter hesabından iki kızı ile birlikte Suriye’ye gittiğini duyurmuştu. Suriye’de gitmesinin ardından Mısırlı bir IŞİD üyesi ile evlenen Bayrak şiddet gördüğü eşinden boşanmıştı.

İkinci evliliğini Türkiyeli bir IŞİD üyesi ile yaptı

Suriye’deki ikinci evliliğini Türkiyeli bir IŞİD üyesi ile yapan Bayrak’ın bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Defne Bayrak, çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye geçmek isterken SDG tarafından yakalandı. Bayrak şimdi bir kampta tutuluyor.

IŞİD için “Kimse zulümle ayakta kalamaz. IŞİD’i görüyorsunuz. Zulmüyle yıkıldı” diyen Bayrak, Türkiye’de yargılanmak istiyor.

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