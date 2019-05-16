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Vicdansızlar! Üniversite kulübünün partisinde 10 aylık köpeğe zorla bira içirdiler

Vicdansızlar! Üniversite kulübünün partisinde 10 aylık köpeğe zorla bira içirdiler

ABD'deki bir üniversite kulübünün partisinde 10 aylık bir köpeğe zorla bira içirildiği görüntüler sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Kulüp hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

İzleyenlerin tepkisini çeken video, New York'un Long Island adasında yer alan Hofstra Üniversitesi'nin Alpha Epsilon Pi isimli kulübünün partisinde çekildi. 

Geçen hafta Twitter'da ve Snapchat'te paylaşılan videoda bir öğrencinin 10 aylık King Charles Cavalier cinsi bir köpeği bira variline yaklaştırdığı, diğerinin ise varilin hortumu ile köpeğin ağzına bira sıktığı görülüyor. 

Utanmadan alkışladılar

Köpeğin bu sırada kaçmaya çalıştığı görülürken, diğer öğrencilerin ise güldükleri ve alkışladıkları duyuluyor. 

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