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2019 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyurdu.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "2019 yılı yaş çay alım fiyatını 2,90 TL+13 kuruş destekleme, 3,03 olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Türkiye dışında 30 ülkede daha çay üretiliyor

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak bakanlığının Rize’de ve bölgede yaptığı yatırımlarını sıralayan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlattı.

Çay bahçelerini incelediğini aktardı

“Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz” diyen Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR’un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticari marka olduğunu söyledi. Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize’ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu sene 2,90 TL olarak belirledik"

Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 TL olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 TL 3 Kuruş olarak belirledik” dedi.

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